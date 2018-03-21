Погода, Новости, загрузка...
Суд призвал защиту Януковича обеспечить допрос 12 свидетелей 27-29 марта
21.03.2018 17:48

Суд призвал защиту Януковича обеспечить допрос 12 свидетелей 27-29 марта

Оболонский районный суд Киева призвал адвокатов Виктора Януковича обеспечить допрос экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-главы Администрации президента и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-главы СБУ Александра Якименко, экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка и еще ряд свидетелей на заседаниях по делу о госизмене экс-президента 27, 28 и 29 марта.

"Суд просит обеспечить приход свидетелей Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева, Шуляка, Ильина, Кобзаря, Павленко, Бернадского, Ярощука и Иванцова. За три дня мы способны допросить 12 свидетелей, это по 4 свидетеля в день. Мы допрашивали и по 6 свидетелей со стороны обвинения в день", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в среду.

Как сообщалось, на заседании 21 марта к одобренным ранее в качестве свидетелей бывшим охранникам В.Януковича из Управления Госохраны Украины Константину Кобзарю и Сергею Бернацкому суд добавил по ходатайству защиты еще двух экс-охранников бывшего президента Владимира Павленко и Дмитрия Иванцова.

Кроме того, суд просит адвокатов обеспечить допрос 4 апреля в режиме видеоконференции жителей Крыма Валерия Луговского, Романа Татарикова и Андрея Никифорова.

5 апреля суд предлагает допросить двух экспертов по ходатайству стороны защиты и бывшего депутата Вышгородского райсовета от Партии регионов, директора охранной фирмы "Гроссер" Анатолия Кобылинского, которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства В.Януковича. Данный свидетель может непосредственно прибыть на заседание суда.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить