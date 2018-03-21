Чиновницу уволили по собственному желанию

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет " Интерфакс-Украина ".

"Пимахову уволили по собственному желанию" , - сказал он.

Кабмин назначил Пимахову первой заместителем миграционной службы в январе 2017 года.

29 ноября В Госмиграционную службе заявили о задержании "агента" НАБУ Титункова при попытке передачи взятки первого заместителя председателя ГТС Дини Пимаховий.

Чиновница Госмиграционной службы отрицает вымогательство взятки у агента НАБУ.

30 ноября в НАБУ заявили о срыве спецоперации из-за вмешательства СБУ и Генпрокуратуры . В заявлении указывается, что работники СБУ незаконно задержали агента НАБУ, который документировал один "из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы".

Причины произошел срыв спецоперации, по мнению директора НАБУ Сытника, это отсутствие права на автономное прослушивания, закон о котором не принимает парламент.