В Китае археологи обнаружили запечатанный кувшин с жидкостью внутри, которому около двух тысяч лет, сообщает агентство Синьхуа .

Кувшин относится к захоронению эпохи династии Цинь (226 - 207 год до нашей эры). Археологи считают, что сосуд могли использовать для ритуальных целей. Горлышко кувшина было запечатано с помощью натуральных волокон.

После анализа состава жидкости исследователи обнаружили соли глутаминовой кислоты, следовательно решили, что это был ликер или вино, которое получали с помощью ферментации.

Стоит отметить, что только в захоронении обнаружили 260 артефактов. В том числе бронзовый меч длиной 60 сантиметров, по центру которого была сделана восьмигранная вставка, которая, предположительно, увеличивала эффективность оружия. На краю меча также имеются повреждения, свидетельствующие, что он использовались на войне.

Как сообщал svodka.net ранее, в провинции Эль-Минья, расположенной в Верхнем Египте, в 300 километрах к югу от Каира, нашли жреческий некрополь .

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