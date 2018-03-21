На Аллее славы в Голливуде появится звезда группы ’N Sync,
популярной в конце 1990-х–2000-х годов. ’N Sync были популярны в
конце 1990-х годов Фото: ’N Sync / Facebook Об этом сообщает
Variety.Официальное открытие запланировано на 30 апреля 2018
года.Звезду разместят рядом с аналогичными знаками групп Backstreet
Boys, Boyz II Men, New Kids On The Block и New Edition.Группа ’N
Sync была основана в Орландо в 1995 году. Коллектив восемь раз
номинировался на премию "Грэмми".Участниками коллектива были
Джастин Тимберлейк, Лэнс Басс, Крис Киркпатрик, Джоуи Фэтоун,
Джейси Чейзес.Группа ’N Sync прекратила существование в 2002 году.
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