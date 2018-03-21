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Печень в опасности: симптомы, которые надо знать как свои 5 пальцев
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Когда процесс выведения токсинов нарушается, печень
начинает работать вполсилы.
В результате токсины откладываются в жировых тканях и не
выводятся, пока печень не выздоровеет, предупреждает
со ссылкой на и между только прочего, это мешает вам
сбросить лишний вес.
Как понять, что работа печени замедлена?
Вот 15 самых характерных симптомов:
- Хроническая усталость.
- Раздражительность.
- Повышенная утомляемость.
- Боли в голове и в глазах.
- Хронические боли в суставах и мышцах.
- Повышенная потливость.
- Неусвояемость жиров.
- Аллергические реакции.
- Угри и прочие кожные нарушения.
- Вздутие живота и расстройства желудка.
- Гормональный дисбаланс.
- Тревожность и депрессия.
- Повышенная чувствительность.
- Неприятный запах изо рта.
- Внезапный набор веса.
Чтобы восстановить нормальную работу печени, в первую
очередь следует уделить внимание правильному питанию. На диету
садиться не нужно — просто следуйте этим советам:
- Покупайте органические продукты, избегайте ГМО и продуктов с
химическими добавками.
- Питайтесь сбалансировано: включите в свой рацион свежие овощи и
фрукты, высококачественные животные и растительные белки,
пророщенные злаки, кисломолочные продукты, сырые орехи и
семечки.
- Исключите из рациона растительные масла, способствующие
воспалениям: кукурузное, соевое, хлопковое, сафлоровое,
подсолнечное.
- Пейте много чистой воды. Лучший вариант — родниковая вода, но
подойдёт и минеральная вода без газа.
- Увеличьте потребление полезных жиров (например, за счёт
кокосового масла, сливочного масла коров травяного откорма и
авокадо).
- Употребляйте не менее 35 граммов клетчатки в день. Хорошие
источники клетчатки — семена испанского шалфея, артишоки, льняное
семя, авокадо, брокколи и брюссельская капуста.
- Откажитесь от рафинированных сахаров — тростникового и
свекольного.
- Ограничьте употребление фруктозы 20–25 граммами в день.
- Ешьте побольше зелёных лиственных овощей: в них содержатся
магний, фолат, витамин C и витамины группы B.
- Включите в рацион животные и растительные источники
аминокислот: костный бульон, коллаген, домашнюю курицу и яйца,
влажный шпинат, петрушку, капусту, свёклу.
- Употребляйте продукты с содержанием серы: домашние яйца,
брокколи, брюссельскую капусту, чеснок, лук, спаржу, кудрявую
капусту.
- Откажитесь от алкогольных напитков, особенно если уже
испытываете вышеперечисленные симптомы.
Какие продукты наиболее полезны для печени?
- Артишоки — защищают печень, помогают её работе, повышают
выработку желчи.
- Куркума — способствует выведению канцерогенов, защищает печень,
помогает восстанавливать клетки печени.
- Расторопша — обладает антиоксидантными, антифибротическими и
противовоспалительными свойствами, защищает печень от вреда,
нанесённого вирусами, алкоголем и препаратами.
Помогайте своей печени, и она поможет вам!
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