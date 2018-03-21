Скандал с утечкой данных 50000000 пользователей не утихает

Предприниматель опубликовал в Twitter короткое сообщение "Время пришло" с тегом #deletefacebook на фоне скандала вокруг Facebook, связанного с утечкой данных 50000000 пользователей.

Facebook купила WhatsApp в 2014 году за $ 16 млрд. Благодаря этой сделке создатели мессенджера - Ян Кум и Брайан Эктон - стали очень богатыми людьми. Ян Кум этот возглавляет WhatsApp, тогда как Брайан Эктон в конце прошлого года объявил об уходе из компании, в которой проработал 8 лет.

Напомним, что по масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия.

На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.