В среду, 21 марта, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает предварительную проверку оснований для въезда иностранцев из стран миграционного риска в Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Указано, что граждане стран миграционного риска, в частности россияне, должны будут заранее сообщать украинским органам власти о планах посетить Украину по электронным каналам.

СНБО поручил Кабинету министров Украины разработать и внести в Раду нужные изменения в законы о правовом статусе иностранцев, лиц без гражданства и о пограничном контроле. Совет национальной безопасности и обороны выделил на это один месяц.

Правительство должно подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предполагающие усиление ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставление жилья, регистрацию иностранцев и лиц без гражданства и оформление для них документов. Усиление ответственности коснется иностранцев и лиц без гражданства, нарушающих правила пребывания в Украине.

Решение СНБО предусматривает, что порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины должен быть подготовлен и утвержден в течение двух месяцев. Тот же срок предоставляется для подготовки и утверждения порядка информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, порядка заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности при проверке оснований для въезда в Украину, продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 17 марта, Петр Порошенко подписал приказ №2206 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Южный Судан".

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