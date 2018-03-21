При слаженной работе украинских государственных органов через два–три месяца могут появиться первые решения об аресте активов российских авиакомпаний, которые нарушают запрет на полеты в оккупированный Крым. между нарушителей значится "Аэрофлот" Фото: ЕРА Сегодня за каждый рейс в Крым российским авиакомпаниям выписывают по 136 тыс. грн штрафа. По состоянию на 12 марта общая сумма штрафов составила 5,44 млрд грн.Начальник юридического управления Госавиаслужбы Виктор Авдеев отметил, что его ведомство закупает много бумаги, чтобы "еженедельно направлять около 2 тысяч телеграмм российским авиакомпаниям", готовить столько же протоколов о нарушениях и столько же постановлений о наложении штрафов.По его информации, ни одна российская компания штрафов не оплачивает."РБК-Украина" пишет, что победа НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмском арбитраже "вдохновила" и Госавиаслужбу. Для ареста активов российских авиакомпаний за рубежом будет использоваться заочное осуждение топ-менеджеров и собственников российских авиакомпаний."Украина, имея на руках данные о том, что тот или иной самолет того или иного российского авиаперевозчика, побывав, к примеру, вчера в Крыму, а сегодня прилетев, допустим в Варшаву, сможет по соответствующим международным каналам обратиться к правоохранительным органам Польши с просьбой об аресте этого самолета", – заявил Авдеев.По его словам, при слаженной работе госорганов Украины первые решения об аресте активов могут быть вынесены через два-три месяца."Но сразу это не будет касаться всех 40 российских авиакомпаний", – отметил Авдеев.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В октябре 2015 года Украина и Россия официально прервали прямое авиасообщение. Условием для снятия ограничений Украина называла прекращение полетов в Крым российских авиакомпаний. Сейчас добраться из Украины в Россию и наоборот на самолете можно только через стыковочный аэропорт, чаще всего – в Минске, Риге, Стамбуле или Кишиневе.Среди нарушителей воздушного пространства Украины фигурируют компании "Аэрофолот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", "Россия", "Нордавиа", "Глобус", "Ред вингс", "Ямал", "Сибирь" и другие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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