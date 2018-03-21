Телеканал ZIK опубликовал официальное заявление о готовящемся силовом захвате. Об этом говорится на сайте канала.

Ниже приводим текст заявления:

"Телеканал ZIK считает необходимым безотлагательно сообщить зрительскую аудиторию, правоохранительные органы и международные правозащитные организации о том, что на наш канал уже в ближайшее время готовится нападение.

Силовой захват Октябрьского дворца, где дислоцируется телеканал, может произойти в любой момент.

По информации из надежных источников, за организацией захвата стоит власть Президента, однако осуществляться нападение на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций.

Полученное нами информацию подтверждает и тот факт, что захват телеканала тщательно планировался заранее.

Так, по указанию Министра внутренних дел Арсена Авакова 1-го марта 2018 Национальная гвардия Украины в одностороннем порядке без каких-либо объяснений разорвала соглашение об охране телеканала.

Телеканал ZIK просит считать это заявление официальным обращением в Администрацию Президента, лично Президента Украины Петра Порошенко, Верховной Рады Украины, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии.

Также с соответствующим заявлением телеканал ZIK обращается к Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы М. Николетти, Председателя Комитета министров Совета Европы А. Самуэльсона, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А. Дезире, Главы Представительства ЕС в Украине, Посла Х. Мингарелли, правозащитных организаций Freedom House, Amnesty International в Украине, Human Rights Watch, Reporters without borders, European Federation of Journalists, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights и Национального союза журналистов Украины.

Попытку установления контроля над телеканалом ZIK мы рассматриваем не только как угрозу нынешней независимой редакционной политике, но и как угрозу будущему нашего коллектива. Кроме того, установление контроля над работой одного из немногих оппозиционных телеканалов в Украине будет только углублять существующую сегодня концентрацию СМИ у представителей действующей власти, а также критически уменьшать существования любого плюрализма мнений в украинском обществе.

Мы четко осознаем, что быть оппозиционным СМИ в стране, уверенно приближается к диктатуре, дело неблагодарное. Но когда это становится угрозой для жизни и здоровья журналистов, это недопустимо. В трудное время мы надеемся на защиту общества, для которого каждый день и работаем, чтобы предоставлять правдивую и непредвзятую информацию".

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