Верховная Рада Украины во время заседания в среду, 21 марта, не приняла ни одного решения. Об этом сообщает LIGA.net .

По полученным данным, для принятия одних законопроектов не хватило голосов, а рассмотрение других перенесли.

Стоит отметить, что из 226 голосов, необходимых для принятия решения, за законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления №0166 , отдали только лишь 116. А проект поправок к некоторым законам №7195 вообще не стали рассматривать. При этом она документа направылы на учреждение более тщательного контроля за процедурой усыновления украинских детей иностранцами.

В то же время законопроекты №0145 о ратификации генерального соглашения между Украиной и Польшей о сотрудничестве в сфере обороны, №0153 о ратификации соглашения между Украиной и Румынией по поводу сотрудничества в сфере военных перевозок, №6142 об изменениях в законе об обеспечении прав внутренне перемещенных лиц по поводу защиты прав студентов на жилье, №4186 об изменениях в некоторые законы по поводу гарантий повышения спортивного мастерства молодежи не рассматривали вообще.

Полностью был рассмотрен, однако провален проект постановления депутатов из Оппоблока о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц №2535а. Если бы проект был принят, переселенцам приходили бы ежемесячные выплаты на оплату жилья, для жителей отдельных районов Донбасса возобновилась бы выплата пенсий, а также был бы утвержден порядок компенсации за имущество, поврежденное в ходе боевых действий в зоне АТО. После того, как за проект проголосовали лишь 118 из необходимых 226 депутатов, первый вице-спикер Ирина Геращенко закрыла заседание. Геращенко поставила проект на голосование лишь в первом чтении, так как ряд его положений не соответствует недавно вступившему в силу закону о реинтеграции Донбасса. Во второй половине дня по средам депутаты работают в комитетах.

Как сообщал svodka.net, в среду, 21 марта, управление государственной охраны установило в Верховной Раде средства для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей .

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