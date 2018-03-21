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В Украине увеличили размеры четырех госпремий
21.03.2018 18:16
В Украине увеличили размеры четырех госпремий
Некоторые из них увеличили на 10 тыс грн
Кабинет министров Украины увеличил размеры премий имени Вячеслава Чорновила, Ивана Франко, Леси Украинки и Максима Рыльского.
В Украине увеличили размеры четырех госпремий

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 марта, пишет "Общественное".

Размер премии имени Чорновила за лучшую публицистическую работу в сфере журналистики увеличили с 5 тысяч до 20 тысяч гривен.

Премию Франко в сфере информационной деятельности - с 2 тысяч до 10 тысяч гривен.

Премию имени Леси Украинки за произведения для детей - с 10 до 20 тысяч гривен. 

Премию Максима Рыльского за перевод произведений на украинский язык - с 10 тысяч до 20 тысяч гривен.

Напомним, 9 марта Президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года. 

Размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2018 году составил 240 тысяч гривен каждая.

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