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В Киеве прокуратура выдвинула подозрение директору компании, производящей фальсифицированный кислород
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21.03.2018 18:17
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35-летний житель Киевской области без лицензии, квалифицированного
персонала и материально-технической базы наладил производство
медицинского кислорода, заявили в прокуратуре. Бизнесмен делал
технический кислород, который продавал в качестве медицинского
Фото: Андрій Лисенко / Facebook "35-летний житель Киевской области,
не имея соответствующей лицензии, материально-технической базы,
квалифицированного персонала, а также условий по контролю за
качеством лекарственных средств, наладил производство
фальсифицированного медицинского кислорода для его дальнейшего
сбыта в лечебные учреждения Киева и Киевской области", – рассказали
в прокуратуре.Лысенко уточнил, что для легализации фальсификата
организатор использовал документы лицензированного производителя
кислорода.В январе 2018 года прокуратура вместе с СБУ и Нацполицией
провела обыски в производственных помещениях, расположенных на
территории Подольского района Киева, и изъяла вещественные
доказательства, подтверждающие преступную деятельность
предпринимателя. Было конфисковано оборудование для производства
фальсифицированного кислорода, 16 тонн субстанции для его
изготовления и финансовая документация.Организатору нелегального
бизнеса сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления
по статье ч. 2 ст. 321-1 УК Украины (изготовление и сбыт заведомо
фальсифицированных лекарственных средств).Готовится ходатайство в
суд об избрании предпринимателю меры пресечения. Устанавливаются
его соучастники.Предпринимателю грозит от 5 до 8 лет лишения
свободы с конфискацией имущества.
https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2015785728670457
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