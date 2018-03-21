Комитет Европейского парламента по промышленности и энергетике поддержал изменение газовой директивы ЕС, которое распространяет правила Третьего энергопакета на «Северный поток-2» (Nord Stream 2).

За инициативу, которая должна помешать строительству газопровода России в обход Украины, проголосовал 41 депутат Европарламента, 13 – против, девять – воздержались, сообщает Reuters, информирует svodka.net.

В частности, предложение Европейской комиссии поддержали страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что газопровод может подорвать усилия Евросоюза по снижению зависимости от Москвы и те, кто переживают, что российский новый газопровод лишит Украину транзита.

В то же время сторонники трубопровода, в том числе и Германия, выступили против изменения правил, которые «заблокируют коммерческий проект».

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