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Рабинович заявил, что народные депутаты бессовестно воруют у страны миллиарды
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21.03.2018 18:25
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Украинские нардепы не могут показать никакого результата работы,
кроме воровства, следовательно их нужно испытывать на наличие не
оружия, а интеллекта, заявил народный депутат, руководитель
политической партии "За життя" Вадим Рабинович. | Вадим
Рабинович: Им нужно не Украину строить, а лечиться Фото: Вадим
Рабинович / Facebook н"Умственный уровень этой Рады у многих
вызывает сомнения. Поэтому нужно не рамки на входе ставить,
выискивая оружие, а нужно испытывать у депутатов их IQ – есть
ли хотя одна извилина или нет. У многих, похоже, только одна
извилина, и с ней они живут и на ней же сидят – вот и получаем
такой же результат работы этой Рады, депутаты которой лишь
бессовестно воруют у своей страны миллиарды", – заявил
парламентарий. Рабинович отметил, что в повестку дня нужно
безотлагательно внести законопроект о газе, потому что сейчас на
нем зарабатывают лидеры Оппозиционного блока Сергей Левочкин и
Юрий Бойко, а также бизнесмен Дмитрий Фирташ. "Первый
законопроект, который нам нужен сегодня, – это законопроект по
газу. Нужно показать всей стране, кто на газе зарабатывает. А
зарабатывают три человека, которые владеют всеми облгазами
страны, – это Левочкин, Бойко и Фирташ. То есть вся страна
работает на эту бригаду. В таком случае назовите Украину "страна
Левочкина", – заявил нардеп. – Но все до единого молчат,
никто и слова не скажет. Вот опять с 1 апреля ожидается повышение
тарифов на газ. Власть подает это как очередное требование МВФ. Но
ничего такого этот МВФ не требует – это требуют Левочкин и
Бойко. Потому что они хотят набивать карманы нашими деньгами.
Поэтому Рада обязана принимать только те законы, которые сегодня
помогают людям экономически, а те, которые забирают хотя одну
копейку из их кармана – не принимать".Он добавил, что Украину
довели "до ручки" и посоветовал власти лечиться. "Сегодня нам
необходимо начинать менять страну, но для этого нужно понять, что
мы строим. Партия "За життя" предлагает строить независимую,
нейтральную Украину – "Швейцарию Восточной Европы". Если у вас
есть другое предложение – озвучьте его, делайте уже что-то. Но
мы только то и делаем, что кричим "Слава Украине". Да "Слава
Украине", но слава не вам – не тем моральным уродам, кто до
ручки довели эту Украину. Им нужно не Украину строить, а
лечиться", – резюмировал Вадим Рабинович.ВИДЕОВидео: Вадим Рабинович
/ YouTube Президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня закон
"О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране
органов государственной власти Украины и должностных лиц", который
Рада приняла накануне. В соответствии с документом, в здания
органов государственной власти не допускаются лица с оружием, за
исключением уполномоченных представителей госохраны.
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