Украинские нардепы не могут показать никакого результата работы, кроме воровства, следовательно их нужно испытывать на наличие не оружия, а интеллекта, заявил народный депутат, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович. | Вадим Рабинович: Им нужно не Украину строить, а лечиться Фото: Вадим Рабинович / Facebook н"Умственный уровень этой Рады у многих вызывает сомнения. Поэтому нужно не рамки на входе ставить, выискивая оружие, а нужно испытывать у депутатов их IQ – есть ли хотя одна извилина или нет. У многих, похоже, только одна извилина, и с ней они живут и на ней же сидят – вот и получаем такой же результат работы этой Рады, депутаты которой лишь бессовестно воруют у своей страны миллиарды", – заявил парламентарий. Рабинович отметил, что в повестку дня нужно безотлагательно внести законопроект о газе, потому что сейчас на нем зарабатывают лидеры Оппозиционного блока Сергей Левочкин и Юрий Бойко, а также бизнесмен Дмитрий Фирташ. "Первый законопроект, который нам нужен сегодня, – это законопроект по газу. Нужно показать всей стране, кто на газе зарабатывает. А зарабатывают три человека, которые владеют всеми облгазами страны, – это Левочкин, Бойко и Фирташ. То есть вся страна работает на эту бригаду. В таком случае назовите Украину "страна Левочкина", – заявил нардеп. – Но все до единого молчат, никто и слова не скажет. Вот опять с 1 апреля ожидается повышение тарифов на газ. Власть подает это как очередное требование МВФ. Но ничего такого этот МВФ не требует – это требуют Левочкин и Бойко. Потому что они хотят набивать карманы нашими деньгами. Поэтому Рада обязана принимать только те законы, которые сегодня помогают людям экономически, а те, которые забирают хотя одну копейку из их кармана – не принимать".Он добавил, что Украину довели "до ручки" и посоветовал власти лечиться. "Сегодня нам необходимо начинать менять страну, но для этого нужно понять, что мы строим. Партия "За життя" предлагает строить независимую, нейтральную Украину – "Швейцарию Восточной Европы". Если у вас есть другое предложение – озвучьте его, делайте уже что-то. Но мы только то и делаем, что кричим "Слава Украине". Да "Слава Украине", но слава не вам – не тем моральным уродам, кто до ручки довели эту Украину. Им нужно не Украину строить, а лечиться", – резюмировал Вадим Рабинович.ВИДЕО Видео: Вадим Рабинович / YouTube Президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который Рада приняла накануне. В соответствии с документом, в здания органов государственной власти не допускаются лица с оружием, за исключением уполномоченных представителей госохраны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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