



Відома співачка, тренер "Голосу країни" та переможниця "Євробачення-2016" Джамала ще кілька тижнів тому, під час фіналу Нацвідбору презентувала нову композицію під назвою "Крила" і лише сьогодні аудіо стало доступним у мережі.



"Пісня «Крила» про те, що кожному з нас потрібна підтримка інших людей. Я не люблю поняття selfmade, тому що, на мій погляд, воно неправдиве і підносить нас над іншими. Ми народжуємося в певних сім'ях, батьки направляють нас, виховують, вкладають в нас свою любов. На кожному етапі нашого життя зустрічаються люди, які нам допомагають, надихають і окриляють. Особливо це важливо в важкі хвилини, коли ти сидиш і думаєш: «Ну, чому я? Чому саме мені дістаються найскладніші випробування? Чому інші люди живуть щасливо, а я найнещасніший?» У ці хвилини тобі і потрібні ці крила, чи то віра, ангел або кохана людина поруч", - поділилася співачка у мережі.



#КРИЛА Пісня «Крила» про те, що кожному з нас потрібна підтримка інших людей. Я не люблю поняття selfmade, тому що, на мій погляд, воно неправдиве і підносить нас над іншими. Ми народжуємося в певних сім'ях, батьки направляють нас, виховують, вкладають в нас свою любов. На кожному етапі нашого життя зустрічаються люди, які нам допомагають, надихають і окриляють. Особливо це важливо в важкі хвилини, коли ти сидиш і думаєш: «Ну, чому я? Чому саме мені дістаються найскладніші випробування? Чому інші люди живуть щасливо, а я найнещасніший?» У ці хвилини тобі і потрібні ці крила, чи то віра, ангел або кохана людина поруч. Дякую дуже @milimko



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