В среду, 21 марта, жители Волоколамска вышли на митинг после массового отравления в результате выброса сероводорода со свалки. Об этом сообщает Сноб .

На акцию около городской больницы прибыл глава района Евгений Гаврилов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Чиновники старались успокоить местных жителей, традиционно обещая им урегулировать вопрос, однако те не захотели их слушать.

После того, как обстановка накалилась до предела, Гаврилов и Воробьев приняли решение спрятаться в здании больницы, но глава района не успел сбежать, в результате чего протестующие затащили его в толпу.

"Ему оторвали капюшон и затоптали в грязи", - сказал один из очевидцев.

Позже Гаврилов смог вырваться и скрыться от активистов в больнице, а на место прибыли два автобуса с силовиками.

Напомним, что на свалке Ядрово произошел выброс отравляющих веществ, в результате которого десятки жителей, между которых, по меньшей мере, 20 детей, получили отравление.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям расчищают лес возле Калиновки, где находится множество "свалок" боеприпасов.

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