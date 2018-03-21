Посол Великобритании не пришел, зато отправил своего представителя

Об этом сообщает ТАСС .

Во время брифинга для иностранных послов директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что или "британское правительство не способно защитить себя от теракта" на собственной территории, или же само "является режиссером нападения" на бывшего российского шпиона.

"Россия к этому абсолютно непричастна, хотя бы по одной простой причине: для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", - сказал Ермаков.

В МИД РФ также заявили, что не исключают и того, что дело могло быть срежиссировано Вашингтоном.

В российском ведомстве подчеркнули, что расценивают набег в Солсбери как "теракт против российских граждан" на территории Великобритании.

Однако уже в конце брифинге Ермаков заявил, что "Россия в данном контексте никого и ни в чем не обвиняет".

Отметим, что на брифинге присутствовал представитель британского посольства, однако сам посол Великобритании отказался от этой встречи.

Также, по данным "Медузы", не явились на конференцию послы Германии, Китая, США и Франции.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.