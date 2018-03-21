Оппозиция в парламенте Косово попыталась сорвать голосование по
демаркации границ с Черногорией, которое даст возможность получить
стране безвизовый режим с Евросоюзом. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке После распыления газа депутатам пришлось
покинуть зал заседаний Фото: ЕРА Утверждение соглашения по границе
является основным условием для получения Косово безвизового режима
с Евросоюзом. Однако оппозиция выступает против – по их
мнению, таким образом Косово неправомерно отдаст Черногории
около 8 тыс. гектаров своей территории.После распыления газа
депутатам пришлось покинуть зал заседаний.Ряд европейских политиков
уже осудил действия оппозиции. По их мнению, такой ситуации не
может произойти в демократическом
государстве.Республика Косово ранее входила в состав Югославии
(позже Сербии). В 1991 году Приштина объявила о создании
независимой республики, в результате в стране начались столкновения
между сторонниками отделения и правительственными силами. В 1999
году в Косово был введен военный контингент НАТО, а страна перешла
под управление ООН.Косово провозгласило независимость от Сербии в
2008 году и было признано в 110 странах мира. 83 государства, в том
числе Сербия и Украина, отрицают статус республики. Китай и Россия
как постоянные члены Совета Безопасности блокируют вступление
Косово в ООН.
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