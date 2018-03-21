Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на заседании Кабинета министров в среду, 21 марта, появилась с новой стрижкой.

Напомним, ранее у Супрун были длинные волосы до талии, которые она практически всегда носила распущенными. Сейчас же у и.о. министра здравоохранения прическа, похожая на удлиненное каре.

Как сообщал svodka.net, и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяне Супрун пытались дать взятку в виде квартиры . Следственные действия по предложению взятки продолжаются уже около года.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Кабинета министров перед заседанием получили угрозы с требованием уволить и.о. главы Минздрава Уляну Супрун .

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