|В Украине разрешат рожать бесплатно, но потом
|21.03.2018 18:40
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Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Это предусмотрено ст. 4 Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения».
«Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц», – говорится в сообщении.
В частности, в ст. 4 п.1 Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» отмечается:
«В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины, необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением:
1.экстренной медицинской помощи;
2.первичной медицинской помощи;
3.вторичной (специализированной) медицинской помощи;
4.третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
5.паллиативной медицинской помощи;
6.медицинской реабилитации;
7.медицинской помощи детям до 16 лет;
8.медицинской помощи в связи с беременностью и родами».
В Министерстве отметили, что медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, которые предоставляются украинцам. В частности, стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.
Напомним, с 1 апреля попасть к специалисту узкого профиля можно будет только с направлением от терапевта, с которым заключен договор.