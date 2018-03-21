Глава Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов и главнокомандующий сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти обсудили вопросы международной безопасности во время телефонного разговора. Герасимов поддержал предложение Скапаротти о встрече Фото: function.mil.ru Отмечается, что разговор состоялся по инициативе стороны НАТО. Военные руководители обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности.Герасимов поддержал предложение Кертисона Скапаротти о проведении личной встречи.8 января 2018 года о встречи Герасимова и Скапаротти в январе собщало изданиеBuzzFeed со ссылкой на американских и европейских чиновников. Отмечалось, что это будет первая встреча после аннексии Крыма.В этот же день НАТО заявили, что их переговоры с РФ не противоречат политике Альянса в отношении России. И добавили, что 14 сентября 2017 года Герасимов и Скапаротти общались по телефону, подчеркнув, что РФ и НАТО "сохраняют линии коммуникации между военными ведомствами ради большей предсказуемости и прозрачности военных активностей".Отношения Кремля и НАТО усложнились в 2014 году – после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, следовательно НАТО надо быть начеку, чтобы не допустить сценария аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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