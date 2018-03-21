Все прекрасно помнят те забавные мультфильмы про гиперзвуковые блоки «Авангард» и межконтинентальные баллистические ракеты “Сармат”, которые показывал Путин охающей от восторга публике. Правда, ничего из показанного в этих мультфильмах до сих пор не принято на вооружение и ещё неизвестно когда примут. В частности, речь идет и о грозной МБР “Сармат”.

Как известно, данная МБР сейчас находится на стадии бросковых испытаний, то есть – с помощью порохового подрыва на высоту до 30 метров запускается из ПУ макет ракеты. И вот, казалось бы, а кто же будет выводить на орбиту грозные гиперзвуковые блоки «Авангард»?

Что же, в Кремле нашли выход из положения и планируют гиперзвуковые блоки «Авангард» устанавливать на МБР УР-100Н УТТХ, которые были приняты на вооружение в 1975 году и которые не выпускались с 1985 года.

Интересно то, что 30 единиц МБР УР-100Н УТТХ Россия вначале 2000-х получила от Украины в счет оплаты за поставки газа.

Таким образом, первые гиперзвуковые блоки «Авангард» будут устанавливаться не на не имеющих аналогов в мире “Сарматах”, а на тридцатилетних (а то и более давних) МБР советского производства. Причем планируется это делать следующие несколько лет. Иными словами, выход “Сармата” на поклон затягивается надолго.

И в данном контексте не могу обойти стороной тот факт, что если бы в далеких 2000-х Киев бы не расплачивался за газ вооружением, то сегодня “Авангард” бы покрывался пылью в ангаре с перспективой на годы. Но, увы и ах.

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