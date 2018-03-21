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В Николаеве простились с Волошиным
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21.03.2018 18:49
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Местные жители, коллеги и активисты на коленях проводили в
последний путь исполняющего обязанности председателя Николаевского
аэропорта Владислава Волошина, который погиб 18 марта. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Тело Волошина
отвезут в Одессу для кремации Фото: novosti-n.org На церемонии
присутствовали коллеги, военнослужащие, активисты и местные жители.
Кроме того, попрощаться с Волошиным пришли представители местной
власти.В зале был выставлен почетный караул.Собравшиеся провожали
Волошина в последний путь, стоя на коленях.Тело погибшего отвезут в
Одессу для кремации, после чего его прах отправят на родину, в
Луганскую область.Волошин был летчиком-штурмовиком, участвовал в
антитеррористической операции на Донбассе, был сбит над
оккупированным районом и сумел вернуться на подконтрольную
украинским войскам территорию.И.о. директора коммунального
предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был
назначен в январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора
этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета,
скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи
Николаева.2 марта издание "НикВести" сообщило, что
Волошин по поручению председателя Николаевской областной
государственной администрации Алексея Савченко разорвал договор с
киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт
здания аэропорта.Поручение губернатора фигурирует в телефонной
переписке Волошина за месяц до смерти. Местный журналист Андрей
Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в
аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать
договор с ЕИС.И.о. директора аэропорта также писал знакомому о
"суицидальных мыслях".19 марта Савченко прокомментировал
самоубийство Волошина. "Некоторые взялись тиражировать телефонную
переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП
"Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на
предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными
вещами".Следствие рассматривает пять версий
гибели Волошина.
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