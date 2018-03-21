Члены съемочной группы популярного сериала "Мир Дикого запада" поделились подробностями сюжета второго сезона. Об этом сообщает Entertainment Weekly .

Шоураннер Джонатан Нолан рассказал, что в новом сезоне зрители смогут увидеть человеческий мир за пределами парка развлечений, а также другие парки.

Создатели телешоу намерены показать войну между роботами и людьми, в которой одну из ключевых ролей сыграет робот Бернард.

Кроме того, главная героиня "Мира Дикого запада" обретет полный контроль над своими воспоминаниями. Также она обзаведется множеством сторонников.

Актриса Рейчел Вуд, сыгравшая Долорес, отметила, что в ходе съемок второго сезона она осознала, что в первой части создатели сериала оставили много намеков и сюжетных нитей, которые пока не получили продолжения.

"Я думаю, даже когда мы будем работать над седьмым сезоном, они не будут до конца раскрыты", - уверена Вуд.

Как сообщал svodka.net ранее, американский телеканал НВО собирается снять сериал о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Планировалось, что съемки будут проходить на территории Украины, однако из-за того, что не удалось согласовать все условия, телешоу снимут в Литве, начав уже в 2018 году.

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