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"Днище": В Крыму начали "косить" тех, кто не пошел голосовать за Путина
21.03.2018 18:56
«Днище»: В Крыму начали «косить» тех, кто не пошел голосовать за Путина

Адвокат из Крыма Эмиль Курбединов сообщил, что на оккупированном полуострове начались увольнения людей, которые не принимали участие в выборах президента РФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Вчера один человек рассказал мне как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на «выборы»! Один был маршрутчиком, другой охранником третий еще кем-то, не важно! Когда власть доходит до такого срама — это давно перейденный край здравого смысла! днище…», — сообщил Курбединов.

Ранее жители Крыма рассказали, что были вынуждены принять участие в выборах Путина из-за угрозы доносов и увольнения.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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