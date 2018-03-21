Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за набег на сотрудника полиции в Грозном. ИГИЛ взяло на себя ответственность за набег на полицейского в Чечне Фото: ЕРА . Об этом 20 марта агентство "РИА Новости" сообщило, что в Чечне было совершено вооруженное набег на сотрудника полиции. Нападавший был убит.Получил ранения сотрудник отделения полиции №4 УМВД России по Грозному.18 февраля в Дагестане неизвестный открыл огонь по толпе празднующих Масленицу, убив четырех человек и ранив еще четырех. Ответным огнем нападавший был уничтожен. Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за набег. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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