ВВП Грузии в 2017г вырос на 5%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в 2017 году, по уточненным данным, увеличился на 5% после роста на 2,8% годом ранее, сообщает Национальная служба статистики.

По ранее опубликованной статслужбой предварительной информации, рост ВВП Грузии в прошлом году оценивался в 4,8%.

По уточненным данным, номинальный ВВП в текущих ценах в 2017 году составил 38 млрд 42,2 млн лари ($15 млрд 164,5 млн), что на 11,8% больше, чем в предыдущем году.

ВВП на душу населения в прошлом году вырос на 11,9% - до 10 тыс. 231,4 лари ($4 тыс. 78,5).

В отраслевой структуре ВВП наибольшую долю заняли торговля (17,6%) и промышленность (16,4%). За ними следуют транспорт и связь (10,2%), строительство (9,3%), государственное управление (8,5%), сельское хозяйство (8,2%), сфера недвижимости (6,9%), здравоохранение и социальная помощь (6%).

Наибольший рост в прошлом году наблюдался в сфере строительства (на 11,2%), а также в гостиничном и ресторанном бизнесе (на 11,2%). Далее следуют финансовая деятельность (рост на 9,2%), транспорт (на 7,2%), горнодобывающая промышленность (на 7,1%), торговля (на 6,6%), операции с недвижимостью (на 6,3%), перерабатывающая промышленность (на 5%).

Снижение зафиксировано в сельском хозяйстве (на 2,7%) и секторе переработки продукции во внутренних хозяйствах (на 2,7%).

Как сообщалось, правительство Грузии ожидало увеличения ВВП страны в 2017 году на 4,5%. Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозировали, что экономика страны в 2017 году возрастет на 4%, Европейский банк реконструкции и развития - на 4,5%, Азиатский банк развития - на 4,2%.

На 2018 год правительство Грузии прогнозирует рост ВВП страны на 4,5%.

Официальный курс на 21 марта - 2,4383 лари/$1.