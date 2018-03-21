Народный депутат Надежда Савченко, как и обещала, подала иск против Рады в главный Суд Украины.

Политик потребовала признать незаконным постановление парламента об ее исключении из Комитета нацбезопасности и обороны. Фото иска она опубликовала на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

По ее словам, постановление, принятое 15 марта на заседании Верховной Рады, является незаконным. Его необходимо отменить, так как нет оснований для принятия такого решения – по крайней мере оснований, определенных действующим законодательством.

«Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва главы комитета, его заместителя и секретаря», – подчеркнула Савченко.

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