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Данилюк: Расходы на правоохранительные органы неадекватно завышены для Украины
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21.03.2018 19:04
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Часть правоохранителей, которых финансирует государство, занимается
выбиванием денег из бизнеса, отметил министр финансов Украины
Александр Данилюк. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Данилюк: Значительная часть правоохранителей никакого
отношения к войне не имеет Фото: minfin.gov.ua "Некоторые расходы,
особенно на правоохранительные органы, неадекватно завышены для
нашей страны. Такая роль силовых органов не является адекватной для
демократической страны. Следует сокращать и их численность, и
финансирование. Это один из источников для покрытия прогнозируемых
бюджетных рисков", – сказал он.По мнению министра, сделать это
будет непросто."Сразу же начнут раздаваться манипуляции: война,
нужен большой силовой блок. Хотя я убежден: значительная часть
правоохранителей никакого отношения к войне не имеет –
занимается другими вещами, в частности – выбиванием денег из
бизнеса", – заявил Данилюк.В госбюджете на 2018 год для
Министерства внутренних дел предусмотрено 65,99 млрд грн, для
Службы безопасности Украины – 8,15 млрд грн, для Генеральной
прокуратуры – 7,17 млрд грн.
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