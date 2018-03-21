Як зазначає УП, більше місяця тому детективи НАБУ звернулись до ГПУ з проханням відкрити провадження на антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Жучок був встановлений в акваріумі з рибками знову ці рибки…

Характерно, що за якою саме статтею було відкрито провадження і взято санкцію суду на прослуховування, наразі з’ясувати не вдалося.

В ЗМІ потрапили окремі відомості, що на записах можуть бути висловлювання антисемітського характеру, які дозволяв собі Холодницький, та дещо ще, що не робить честі голови САП.

Не виключають оглядачі, що там можуть бути і інші розмови, які ставлять під сумнів незалежність та рівновіддаленість Холодницького від окремих груп вливу.

Проте в даному випадку нас цікавить не етичні питання в діяльності очільника САП, а сама природа конфлікту між антикорупційною прокуратурою та НАБУ.

І директор НАБУ, і глава САП визначені на конкурсі «прогресивною антикорупційною громадскістю» і президент затвердив іх лише формально.

Ще зовсім нещодавно професійні антикорупціонери не бачили в роботі Холодницького жодних вад, а сьогодні першими накинулися на голову САП.

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Ще більше дивними є спроби деяких ЗМІ покласти на АП конфлікт в «антикорупційному сімействі». З якого дива Порошенку підтримувати НАБУ у спробі замінити Холодницького, якщо ті ж антикорупціонери звинувачують голову САП у підігруванні Банковій?

На мій погляд, це конфлікт інституційний, а не міжособистісний.

САП та НАБУ знаходяться в одному компетентному просторі. Конфлікт їх інтересів закладений у законодавстві щодо цих структур. Інакше кажучи, питання не в стосунках Ситника та Холодницького, а в тому, що відомства не можуть ефективно взаємодіяти через подвійне прочитання повноважень та функцій.

Друга проблема – це загальна політизація антикорупційної діяльності. Керівництво НАБУ надто переймається піаром власних досягнень та формуванням політичного образу свого очільника. Всі інші партнери в цій сфері просто розглядаються як придаток до НАБУ, або як перепони.

У будь-якому разі, чекаємо продовження історії про те, що почули рибки в кабінеті Холодницького. Має бути цікаво…

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