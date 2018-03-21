В Национальном банке Украины ожидают, что инфляция в ближайшее время замедлится. Эксперты согласны с таким прогнозом регулятора, однако предупреждают, что рост потребительских цен продолжится, пусть и не столь высокими темпами, как в последние месяцы. «Апостроф» выяснял, как вырастут цены к концу 2018 года.

Национальный банк Украины ожидает замедления роста потребительских цен в ближайшие месяцы. С таким заявлением на днях выступил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, информирует svodka.net.

В Нацбанке вынуждены признать, что в начале текущего года инфляция вышла за рамки траектории прогноза. Так, в январе она составила 1,5% к декабрю 2017 года и 14,1% в годовом выражении.

За минувший год цены выросли на 13,7% (в 2016 году – на 12,4%), несмотря на то, что изначально инфляция прогнозировалась Нацбанком и Кабинетом министров на уровне 8%. На протяжении года прогнозный показатель инфляции неуклонно ухудшался и ближе к концу года рассчитывался на уровне около 12%. Но, как видно из данных статистики, даже он оказался излишне оптимистичным.

На нынешний год власти прогнозируют рост цен на уровне около 9%, однако есть большие опасения, что этот показатель также будет превышен, причем существенно.

Читайте: Спровоцирует ли замена бумажных банкнот монетами инфляцию?

Рычаги Нацбанка

В Нацбанке осознают риски. Для их минимизации регулятор с начала года уже дважды повысил учетную ставку – с 14,5% до 16% годовых в конце января и с 16% до 17% в начале марта.

Повышение ключевой ставки является одним из основных инструментов борьбы с инфляцией. Однако сможет ли Национальный банк сдержать галопирующий рост цен?

По словам старшего аналитика инвестиционной компании «Альпари» Вадима Иосуба, высокая прошлогодняя инфляция была вызвана целым рядом факторов немонетарного характера.

Читайте: Рядом с Египтом: Украина стала почти самой дешевой страной для жизни

«Среди таких факторов – сокращение предложения некоторых товаров, рост мировых цен и, как следствие, внешнего спроса на продукты питания, увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда из-за быстрого роста зарплат, быстрое восстановление потребительского спроса. В конце прошлого года сыграли свою роль сезонные факторы – ухудшение инфляционных ожиданий и смягчение фискальной политики в виде массового расходования остатков бюджетных средств», — рассказал знаток «Апострофу».

При этом влияние на такие факторы стандартных инструментов денежно-кредитной политики НБУ очень ограничено.

«Практика как минимум прошлого года показала, что у Национального банка недостаточно рычагов, чтобы контролировать инфляцию, чтобы обеспечить выполнение своего же прогноза. В такой экономике, как наша, очень сильно открытой, уязвимой, слабой, бедной, возможности центрального банка таргетировать инфляцию очень сильно ограничены», — сказал изданию профессор кафедры финансов Киево-Могилянской академии Александр Мертенс.

Одним из имеющихся в распоряжении НБУ инструментов является учетная ставка.

«Повышение учетной ставки и, как следствие, сокращение объемов выданного рефинансирования — впрыска денежной массы в рынок — а также проседание доллара на наличном рынке сделали свое дело», — заявил «Апострофу» член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Финансовый знаток Алексей Кущ соглашается, что повышение учетной ставки НБУ и вытекающее из этого увеличение базовых ставок на рынках капитала привели к укреплению гривны в последний месяц.

«Естественно, все эти факторы не могли не повлиять на то, что динамика инфляции, которая уже выходила из-под контроля в январе, в феврале несколько успокоилась», — отметил он в комментарии изданию.

Слабый экономический рост

Однако обратной стороной повышения ключевой ставки является замедление экономического роста, который и так довольно вялый, предупреждает Александр Мертенс. «Может, для экономики была бы лучше инфляция на уровне 8-10%, чем так завышать ставку», — сказал он.

Алексей Кущ также предупреждает о потенциальной опасности повышения учетной ставки. По его словам, запас повышения ставки не бесконечен. «Можно повысить еще на 1%, на 1,5%, но это уже будет иметь не очень хорошие последствия для динамики экономического роста», — пояснил специалист.

По его мнению, Нацбанку следует таргетировать не инфляцию, а показатель номинального ВВП. «На самом деле, если будут низкие цены, но экономика будет в стагнации и не будут увеличиваться реальные доходы населения, пользы от такой низкой инфляции – практически никакой», — отметил он.

На сколько вырастут цены

Но постоянно растущие цены также вряд ли кого-то радуют.

Вадим Иосуб напомнил, что рост цен начался в апреле 2017 года. Соответственно, по его расчетам, со второго квартала 2018-го можно ожидать замедления инфляции в годовом выражении «благодаря эффекту высокой базы прошлого года».

Однако насколько длительным окажется такой тренд? И что должен сделать регулятор, чтобы продлить его? По мнению Алексея Куща, для этого нужно более совершенно усиливать национальную валюту.Если бы Национальный банк укрепил национальную валюту примерно на 10% в марте-апреле, это могло бы дать долгий дефляционный период в летние месяцы, и тогда к осени мы могли бы подойти с неким запасом», — сказал он, выразив при этом сомнение, что НБУ пойдет на столь радикальный шаг, главная его цель – это все-таки пополнение валютных резервов, чтобы выполнять обязательства перед внешними кредиторами.

Эксперты по-разному оценивают уровень инфляции по итогам 2018 года, однако единодушны в том, что он выйдет за рамки прогноза Нацбанка.

Александр Мертенс не готов называть конкретные цифры. Вместе с тем, по словам эксперта, можно с уверенностью говорить, что инфляция будет выше прогноза НБУ.

Вадим Иосуб согласен, что прогноз НБУ в 8,9% выглядит «несколько оптимистичным». По его мнению, по итогам года инфляция может снизиться до 10%.

Виталий Шапран, в свою очередь, считает, что, если не произойдет каких-либо катаклизмов, то инфляция в этом году будет меньше чем в 2017-м, но все еще будет двузначной.

Алексей Кущ также сомневается, что, несмотря на замедление темпов роста, инфляция сможет выйти на однозначный уровень. «Я думаю, что, скорее только, инфляция будет находиться в том же коридоре, в котором она находилась в 2016-2017 годах, то есть, условно говоря, 12-15%», — заявил специалист.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира