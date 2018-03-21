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Меркель заявила, что одной из задач нового немецкого правительства является установление мира на Донбассе
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21.03.2018 19:12
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Восстановление территориальной целостности Украины является одним
из приоритетов правительства Германии на международной арене,
заявила канцлер Ангела Меркель. Меркель: Нарушение международно
признанных границ Россией является одним из вызовов современности
Фото: ЕРА "Работа над выполнением Минских соглашений будет
продолжена, чтобы обеспечить восстановление суверенитета Украины и
вывести на другой уровень отношения с Россией", – отметила
Меркель. Она подчеркнула, что нарушение международно
признанных границ Россией является одним из "огромных вызовов
современности", и добавила, что сила Европы в единстве.Говоря об
отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля, немецкий канцлер заявил, что "была бы рада", если бы
не надо было называть Россию с парламентской трибуны. Однако "все
свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".Вооруженный
конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года.
Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Переговоры об урегулировании конфликта на
Донбассе ведутся в формате трехсторонней контактной группе в Минске
с участием Украины, России и Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе. На встречах также присутствуют
представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".Переговоры также идут в
нормандском формате – с участием представителей Украины,
Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата
встречались 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда стороны
договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских
соглашений. Минские соглашения, регламентирующие согласие
конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они
предусматривают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии
соприкосновения, восстановление полного контроля над
государственной границей со стороны правительства Украины в
Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью
пока не выполнен.Кроме того, переговоры по урегулированию ситуации
на Донбассе ведут специальный представитель Госдепартамента США по
Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав
Сурков. Они встречались 21 августа в Минске, 7
октября и 13 ноября в Белграде.
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