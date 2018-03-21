«Воскресные президентские «выборы» в России были отмечены привычными методами получения голосов. Мониторинг, проведенный такими организациями, как «Открытая Россия», «Голос» и «Фонд борьбы с коррупцией», задокументировали множество нарушений, в том числе вброс бюллетеней, раздутые списки избирателей, «голосование» мертвых, давление на сотрудников со стороны работодателей, изгнание наблюдателей за выборами и многократное голосование («карусели»). Почти 77% (официальных) голосов обеспечили Путину четвертый (фактически пятый) президентский срок», — пишет российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза в статье для The Washington Post.

«Однако в конечном счете нарушения в день выборов не имеют большого значения. Определяющей чертой российских президентских выборов 2018 года стало то, что это были выборы без выбора», — указывает автор и напоминает, что в бюллетени не попали две главные оппозиционные фигуры — Борис Немцов, убитый в феврале 2015 года, и Алексей Навальный, не допущенный к участию под предлогом политически мотивированной судимости, информирует svodka.net.

«Официальный процент голосов, предопределенный «отсутствием настоящей конкуренции», не должен скрывать тот факт, что россияне голосовали за оппозиционных кандидатов, когда у них был шанс. В свое время они выбрали Немцова в областной парламент Ярославля. Они голосовали за Навального, когда он баллотировался в мэры Москвы и получил почти 30%. Они выбрали Евгения Ройзмана в Екатеринбурге, Льва Шлосберга в Пскове и почти 300 оппозиционных муниципальных депутатов в Москве», — говорится в статье.

«В связи с этими данными ни для кого не сюрприз, что Кремль боится допустить реальную конкуренцию за голоса избирателей. И тут есть определенная ирония: этот режим, боящийся уличных протестов, не оставляет своим гражданам другого способа выразить несогласие со своим правительством», — отмечает Кара-Мурза.

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