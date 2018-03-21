Прошлой осенью я узнал о том, что изменник и взяточник Павел Панасюк из Горловки, который в 2014 году сотрудничал с сепаратистами, получил должность директора Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Донецкой области.

Я был шокирован этим назначением. Мне казалось, что Панасюк прячется от правосудия и сидит где-то в ДНР, а оказалось, что откровенного врага не только не ищут, но и назначают на высокие должности.

Сразу после выхода этого материала со мной связался руководитель ДАБИ Алексей Кудрявцев и попросил о встрече. При встрече Кудрявцев заявил, что произошла досадная ошибка, о которой он не знал, и Панасюк уже написал заявление на расчёт. Cкан заявления он тоже показал.

Но оказалось, что Алексей Кудрявцев — пошлый шулер, который попросту решил меня обмануть. Причем, обмануть бездарно и тупо. Вместе с Панасюком они разыграли хитрожопую комбинацию. Панасюк отправил скан своего заявления об уходе по электронной почте, а затем подал в суд и заявил, что не писал никакого заявления. Собственноручно написанного заявления Кудрявцев с него, как вы понимаете, предусмотрительно не потребовал. Представители ДАБИ в суде сыграли в поддавки, и в итоге доносчик и помощник боевиков Панасюк был восстановлен в должности директора Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Донецкой области

В чем был смысл ломать всю эту комедию с увольнением я так и не понял. Видимо, Паша-Хаммер (как называли в Горловке Панасюка) и его начальник Алексей Кудрявцев решили, что разработали гениальную схему, о которой журналисты никогда не узнают. Но в итоге получился еще больший позор, чем был с самого начала. Впрочем, по-другому у таких мелких и бездарных жуликов и не бывает.

Только вчера все обсуждали новые рейтинги политиков и партий от КМИСа. Бросался в глаза очевидный провал партий власти. А может ли быть по-другому, если власть действует подобным образом и пытается тупо обмануть на каждом шагу? Даже такое ничтожество, как Панасюк, оказалось недосягаемым для правосудия, живучим полипом, который врос в систему, и который оказалось невозможно из нее удалить. Что уж говорить о более крупных мерзавцах?

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