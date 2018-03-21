|Фото будущего Samsung Galaxy Note 9 поразило экспертов
|21.03.2018 19:36
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В Сети было опубликовано новое изображение будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note9. Ожидается, что гаджет получит тройную камеру и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран. Рендер был опубликован в китайской соцсети Weibo.
Эксперты имеют определенные сомнения относительно подлинности данного рендера. И тем не менее, ключевую информацию, известную о смартфоне, он подтверждает, информирует svodka.net.
Также предполагается, что новинка получит экран с еще меньшими рамками, нежели у своего предшественника Galaxy S9.
Наличие тройной камеры пока не подтверждено. И тем не менее, данную технологию уже успешно реализовала Huawei в своем смартфоне P20.
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