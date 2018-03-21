ЕК предложила 3%-ный налог на некоторые виды доходов крупных технологических компаний в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) в среду обнародовала предложения об увеличении налогообложения крупных технологических компаний, таких как Google, Facebook и Amazon, что может повысить нагрузку некоторых из них на сотни миллионов евро.

Регулятор предлагает ввести 3%-ный налог на выручку от некоторых видов цифровой деятельности компаний, ежегодная глобальная выручка которых превышает 750 млн евро.

Налог предусмотрен, например, для доходов компаний от продажи рекламного пространства в интернете, социальных сетей, а также сервисов такси или доставки продуктов питания.

ЕК предлагает введение этого налога на период, пока страны Евросоюза не одобрят новые правила налогообложения, в соответствии с которыми технологическим компаниям придется платить налог на прибыль в тех странах, где физически находятся их пользователи. Предложения ЕК в этой сфере предусматривают изменение подхода к налогообложению для компаний, получающих более 7 млн евро годовой выручки в отдельной стране или имеющей в ней от 100 тыс. пользователей.

Новые правила налогообложения, предложенные регулятором, не получили поддержки в ряде стран ЕС, в связи с чем, их принятие застопорилось. Для законодательного утверждения предложений ЕК требуется единогласная поддержка всех 28 государств ЕС.

Европейский регулятор, работающий над изменением налогового законодательства с прошлого года, утверждает, что крупные американские технологические компании при нынешней налоговой системе имеют возможность переносить налоговые выплаты в страны с более низкими ставками налога, в связи с чем, Евросоюзу требуются новые правила для модели онлайн-бизнеса, пишет газета The Wall Street Journal.

"Дигитализация несет в себе бесчисленные преимущества и возможности. Однако она требует и корректировки традиционных правил и систем, - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - Объем прибылей, которые в настоящее время не облагаются налогами, просто неприемлем".

Так, по данным ЕК, технологические компании в среднем платят 9,5%-ный налог на прибыль, получаемую в ЕС, тогда как для компаний традиционных отраслей этот показатель составляет порядка 23,2%.

Согласно официальным оценкам, предложенный Еврокомиссией в среду 3%-ный налог на доходы может коснуться более 100 компаний, и он способен приносить бюджету ЕС порядка 5 млрд евро ежегодно.