Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером и призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Путин будет использовать ЧМ-2018 для пиара как Гитлер – Олимпиаду в 1936 году. Я считаю, что Англия не должна участвовать в чемпионате мира. Мы не должны поддерживать Путина, использующего этот турнир для увеличения своей популярности и маскировки грубых нарушений прав человека, за которые он несёт ответственность», — цитирует Джонсона The Guardian, информирует svodka.net.

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