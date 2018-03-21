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Как только Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут, хотя они и сейчас живы условно – разработчик "Новичка"
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21.03.2018 19:44
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От нервно-паралитических средств из серии "Новичок" нет антидода,
заявил прежний научный сотрудник Вольского филиала государственного
научно-исследовательского института органической химии и технологии
Владимир Углев, который занимался разработкой препарата. 4 марта
2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию
госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери
Фото: ЕРА Вольский филиал ГОСНИИОХТ – институт, в котором с
1972 года проводилась разработка и опытное производство новых
отравляющих веществ. Углев был одним из сотрудников группы, которая
разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества под
названием "Новичок". Он ушел из института в 1994 году, сейчас
находится на пенсии.Ученый рассказал, что в ходе разработки были
созданы четыре вещества: A-1972, B-1976 и C-1976 и D-1980. Она
названы по году создания и относятся к группе так называемых
"Новичков". "Если Скрипаль и его дочь получили дозу, близкую к
летальной, от B-1976, C-1976, или D-1980, то, скорее только,
повторят судьбу предыдущих жертв. Антидота для этих веществ нет. С
долей вероятности близкой к 100% могу сказать, что как только отца
и дочь Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут,
хотя собственно они и сейчас-то живы условно", – заявил
Углев.Отвечая на вопрос, каким образом исполнитель покушения мог
отравить Скрипаля и его дочь, не подвергая себя опасности, ученый
отметил, что в защите исполнитель и не нуждался."Вещество для
перевозки должно было быть упаковано в удобную для боевого
применения тару, в которой, скорее только, оно находилось на
каком-то носителе (вата, порошок, готовые поражающие элементы), все
наружные поверхности тары должны были быть хорошо обработаны
дегазирующим раствором и промыты растворителем. Так что исполнитель
теракта не нуждался в защите", – подчеркнул Углев.По его
мнению, Россия требует от Великобритании прислать образец крови
жертв для того, чтобы установить, кто и где сделал именно эту
партию вещества. 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также
попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в
тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.
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