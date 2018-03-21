|Не в настроении праздновать: Туск не захотел поздравлять Путина с победой на выборах
|21.03.2018 19:52
|
В среду, 21 марта, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что отказался поздравлять президента Российской Федерации Владимира Путина с тем, что его переизбрали на выборах, в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает Reuters.
"После нападения в Солсбери я не в настроении праздновать переизбрание президента Путина", - сказал он.
Как сообщал svodka.net ранее, ведущий заявил, что нынешний глава российского государства Владимир Путин стал победителем президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.
Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что решение использовать нервно-паралитический газ военной категории для устранения Сергея Скрипаля принял лично президент Российской Федерации Владимир Путин.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира