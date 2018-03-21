Компания Opel рассекретила внешность своего компактного хэтчбека Corsa GSi. По предварительной информации, новинка должна получить серьезные характеристики. Однако информацию о силовом агрегате производитель пока не раскрывает. Об этом пишет Motor1.

В продажу хэтчбек поступит в трехдверном исполнении. Тормозная система будет отличаться от базовой версии Corsa красными суппортами. Среди опций также отмечены 18-дюймовые колесные диски, информирует svodka.net.

Также известно, что салон будет укомплектован спортивными креслами Recaro и новым рулем. Силовой агрегат, вероятно, будет мощнее, нежели у базовой версии хэтчбека.

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