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Опубликовано фото нового Opel Corsa GSi
21.03.2018 19:52
Опубликовано фото нового Opel Corsa GSi

Компания Opel рассекретила внешность своего компактного хэтчбека Corsa GSi. По предварительной информации, новинка должна получить серьезные характеристики. Однако информацию о силовом агрегате производитель пока не раскрывает. Об этом пишет Motor1.

В продажу хэтчбек поступит в трехдверном исполнении. Тормозная система будет отличаться от базовой версии Corsa красными суппортами. Среди опций также отмечены 18-дюймовые колесные диски, информирует svodka.net.

Также известно, что салон будет укомплектован спортивными креслами Recaro и новым рулем. Силовой агрегат, вероятно, будет мощнее, нежели у базовой версии хэтчбека.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/



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