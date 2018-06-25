В воскресенье, 24 июня, в Гвинее в результате крушения частного самолета погибли четыре человека, сообщает Корреспондент .

По данным источника, авария произошла в городе Сугета в префектуре Киндия.

Стоит отметитть, что в результате крушения погибли граждане Польши, ФРГ, Кабо-Верде и Гвинеи, все они были членами экипажа.

Как сообщал svodka.net ранее, во Франции совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из ирландского Балфаста на Ибицу , в связи с тем, что на борту взорвали секс-куклу.

Напомним, в Польше разбился украинский легкомоторный самолет , в результате чего пострадали три человека.

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