|В Гвинее произошло крушение самолета
|25.06.2018 07:55
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В воскресенье, 24 июня, в Гвинее в результате крушения частного самолета погибли четыре человека, сообщает Корреспондент.
По данным источника, авария произошла в городе Сугета в префектуре Киндия.
Стоит отметитть, что в результате крушения погибли граждане Польши, ФРГ, Кабо-Верде и Гвинеи, все они были членами экипажа.
Как сообщал svodka.net ранее, во Франции совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из ирландского Балфаста на Ибицу, в связи с тем, что на борту взорвали секс-куклу.
Напомним, в Польше разбился украинский легкомоторный самолет, в результате чего пострадали три человека.
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