|С начала года въезд в Украину запретили 648 россиянам
|21.03.2018 20:01
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В 2017 году был запрещен въезд в Украину 5400 россиянамС начала 2018 года почти 650 гражданам Российской Федерации запрещен въезд в Украину.
Фото: EPA/UPG
Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает "Укринформ".
"По состоянию на 21 марта запрещен въезд в Украину 648 россиянам", - сказал Слободян.
Он добавил, что в 2017 году был запрещен въезд в Украину 5400 россиянам.
Напомним, 1 января 2018 года на границе начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны.
27 декабря 2017 года Украина запустила тестовый режим биометрического контроля на границе с Россией.
Биометрический контроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, проживающих на полуострове.
Новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам данных Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта.