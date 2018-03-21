В 2017 году был запрещен въезд в Украину 5400 россиянам

Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает "Укринформ" .

"По состоянию на 21 марта запрещен въезд в Украину 648 россиянам" , - сказал Слободян.

Он добавил, что в 2017 году был запрещен въезд в Украину 5400 россиянам.

Напомним, 1 января 2018 года на границе начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны.

27 декабря 2017 года Украина запустила тестовый режим биометрического контроля на границе с Россией.

Биометрический контроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, проживающих на полуострове.