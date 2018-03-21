Погода, Новости, загрузка...
С начала года въезд в Украину запретили 648 россиянам
21.03.2018 20:01
С начала года въезд в Украину запретили 648 россиянам
В 2017 году был запрещен въезд в Украину 5400 россиянам
С начала 2018 года почти 650 гражданам Российской Федерации запрещен въезд в Украину.
С начала года въезд в Украину запретили 648 россиянам Фото: EPA/UPG

Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает "Укринформ".

"По состоянию на 21 марта запрещен въезд в Украину 648 россиянам", - сказал Слободян.

Он добавил, что в 2017 году был запрещен въезд в Украину 5400 россиянам.

Напомним, 1 января 2018 года на границе начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны.

27 декабря 2017 года Украина запустила тестовый режим биометрического контроля на границе с Россией.

Биометрический контроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, проживающих на полуострове.

Новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам данных Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта.

  • С начала года биометрический контроль на въезде в Украину прошли более 22,5 тыс человек
  • За первые сутки биометрический контроль прошли 3300 иностранцев

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить