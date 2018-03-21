По меньшей мере 29 человек погибли и еще 59 получили ранения 21 марта во время празднования местного Нового года в столице Афганистана Кабуле.

Смертник напал на толпу сотен людей, которые собрались, чтобы отпраздновать начало новогоднего фестиваля Новруз, сообщает ВВС со ссылкой на местные источники, передает со ссылкой на .

Нападавший дошел до святилища Сакхи пешком и взорвал бомбу, когда ее обнаружили полиция. Взрыв произошел возле больницы Али Абад, близко Кабульского университета в западном районе города, сообщают представители местного .

Среди пострадавших было много молодых людей, которые танцевали, пели и праздновали, рассказывают очевидцы.

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Акция может иметь религиозное направление - в топле было много представителей религиозного меньшинства шиитов.

Ответственность за атаку взяла на себя Исламское государство.

17 марта произошел очередной теракт в городе Кабул, что в Афганистане. Подорвался автомобиль, который был начинен взрывчаткой. В результате погибли по меньшей мере трое и были ранены два человека. Представитель министерства внутренних дел Наджиб Данеш сообщил, что все жертвы теракта являются гражданскими.

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