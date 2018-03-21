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В зоне АТО день прошел без обстрелов
21.03.2018 20:09
В зоне АТО день прошел без обстрелов
Ситуация находится под контролем украинских защитников
В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон боевиками НВФ придерживался.
В зоне АТО день прошел без обстрелов Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация находится под контролем украинских защитников. Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей относительно полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта во время обстрела в зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный.

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