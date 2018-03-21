|В зоне АТО день прошел без обстрелов
|21.03.2018 20:09
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Ситуация находится под контролем украинских защитниковВ первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон боевиками НВФ придерживался.
Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo
По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Ситуация находится под контролем украинских защитников. Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей относительно полного прекращения огня", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 марта во время обстрела в зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный.
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