Представители партии "Свобода" в Одессе заявили о намерении вернуть в собственность города гостиницу "Большая Московская" на Дерибасовской. Активисты вывесили на балконе третьего этажа плакат "Відкрито для людей" Фото: dumskaya.net По данным издания, "Большая Московская" принадлежит бизнесмену Руслану Тарпану.Заместитель главы областной организации партии "Свобода" Константин Василец заявил, что активисты намерены вернуть отель в собственность города и сделать его доступным для всех желающих.Он также добавил, что в отеле сопротивление свободовцам никто не оказывал:"Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции – обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан и которые разрушаются... В конечном итоге, мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным", – подчеркнул Василец. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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