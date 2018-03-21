|В ближайшие десять лет Украина присоединится к НАТО, - Порошенко
|21.03.2018 20:16
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По мнению Президента, вместе с Украиной Альянс стал бы более мощным и эффективнымПрезидент Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в последующие десять лет стать членом Североатлантического альянса.
Фото: slovoidilo.ua
Об этом он сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt, которое входит в немецкий медиаконцерн Funke Media Group.
"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса", - сказал Порошенко.
По мнению Президента, вместе с Украиной Альянс "стал бы более мощным и эффективным, чем сегодня, а государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России".
Глава государства напомнил, что Киев с 2014 года противостоит на востоке страны пророссийским сепаратистам, которых поддерживает Кремль. На данный момент более 10 тыс. человек были убиты в конфликте.
После аннексии Крыма Москвой 18 марта 2014 года Порошенко сказал следующее:
"Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны. Для глобальной системы безопасности не существует альтернативы сильнее НАТО".
Порошенко также подчеркнул, что Украина стремится "как можно быстрее" выполнить все критерии для членства в НАТО и Евросоюза.
"Украинское правительство выделяет "до шести процентов ВВП на оборону, а это в четыре раза больше, чем в части партнеров НАТО", - подчеркнул Президент.
Ранее Порошенко заявил, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью государства, но это перспектива не 2018 года. В марте он назвал следующей целью Украину План действий по членству в НАТО.