Боевики на Донбассе в течение дня придерживались перемирия

В первую половину суток среды, 21 марта, режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе боевиками незаконных вооруженных формирований придерживался, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети "Фейсбук".

При этом в штабе спецоперации подчеркнули, ч то ситуация находится под контролем украинских военнослужащих.

"Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей по полному прекращению огня", - добавили в пресс-центре.