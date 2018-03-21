Решение о разрыве экономического сотрудничества с Российской Федерацией, которое принял Кабинет министров Украины, приведет к потере торговых отношений. Об этом сообщил народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала NEWSONE .

"Что произойдет: мы потеряем торговые отношения. Значит экспорт, то, что мы продавали России, прекратит приток валютных поступлений и в зоне риска находится стабильность нашей валюты. Мы перестанем поставлять туда товары с высокой добавочной стоимостью, значит ВВП страны сократится, бюджет Украины тоже сократится, значит, МВФ нам будет рассказывать о еще новых, необходимых реформах, которые будут направлены на экономию расходов - будут урезать льготы, уровень социального обеспечения наших граждан", - сказал он.

Мураев уверен, что "это решение, которое идет вразрез с нашими национальными интересами" и "ничего кроме негатива оно не принесет".

Как сообщал svodka.net ранее, Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией, расчитанную до 2020 года.

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