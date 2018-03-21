Перевозчики отмечают рост интереса жуликов к так называемым «безликим» грузам — лук, картошка, кукуруза, лес

У аграриев начали воровать зерно, причем целыми машинами. По словам директора группы компаний Prime Дмитрия Лёушкина, преступники проворачивают разные схемы с документами, информирует svodka.net.

«Мы все чаще в последнее время слышим истории, когда воруют зерновые путем замены адресов выгрузки или других махинаций с документами. Груз может просто не доехать до места назначения и потеряться в дороге», — отметил он.

В тоже время знаток заверил, что привычное воровство ходового товара из машин на дорогах постепенно сходит на нет.

«Я имею ввиду те случаи, когда акробаты запрыгивали на едущие машины, разрезали тенты и выбрасывали грузы из фур. В тоже время воры продолжают втихаря сливать солярку у дальнобойщиков. Но это было и будет всегда. А вот что нового, так это мода на воровство так называемых «безликих» грузов: картофеля, лука, пшеницы, кукурузы, рапса, леса и т.д. То есть действительно сырья, которое не маркировано и похоже одно на другое», — заметил Лёушкин.

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Он считает, что переориентация преступного элемента вызвана проблемами со сбытом, которые у него появились в зоне АТО. Чтобы не пострадать от рук мошенников знаток посоветовал пользоваться услугами проверенных компаний.

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