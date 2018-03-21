Главного архитектора Василькова Киевской области задержали на взятке в $10 тыс., а начальника отдела Госархстройинспекции – 300 тыс. грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Задержание провела СБУ вместе с прокуратурой Фото: Юрій Луценко / Facebook Во время совместной операции прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) был также задержан начальник отдела Государственной архитектурно-строительной инспекции, сумма его взятки составила 300 тыс. грн."Заявители верят нам – мы чистим госаппарат. За этот год судами уже осужден 201 обнаруженный ГПУ, МВД и СБУ коррупционер", – прокомментировал Луценко. https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/902614049937771 За что чиновники требовали взятку, генпрокурор не сообщил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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