Главного архитектора Василькова Киевской области задержали на
взятке в $10 тыс., а начальника отдела Госархстройинспекции – 300
тыс. грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Задержание провела СБУ вместе с прокуратурой Фото: Юрій Луценко /
Facebook Во время совместной операции прокуратуры и Службы
безопасности Украины (СБУ) был также задержан начальник отдела
Государственной архитектурно-строительной инспекции, сумма его
взятки составила 300 тыс. грн."Заявители верят нам – мы чистим
госаппарат. За этот год судами уже осужден 201 обнаруженный ГПУ,
МВД и СБУ коррупционер", – прокомментировал Луценко.
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/902614049937771
За что чиновники требовали взятку, генпрокурор не сообщил.
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